301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Матч Карабаха станет вторым для бельгийского арбитра в Лиге чемпионов

5 Июля 2018 11:56
Первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между словенской «Олимпией» и азербайджанским «Карабахом» станет вторым в рамках этого турнира для бельгийского арбитра Лоуренса Виссера.
Как передает azerisport.com, в прошлом сезоне он отработал на той же стадии ЛЧ в матче между гибралтарской «Европой» и валлийским «Нью-Сэйнтс», в котором показал 10 желтых и 2 красные карточки. После этого назначений на матчи ЛЧ Виссер не получал.

Просмотрено: 251

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Вторая победа Азербайджана на ЕВРО

Вторая победа Азербайджана на ЕВРО

Уверенный старт азербайджанских баскетболистов на ЕВРО

Уверенный старт азербайджанских баскетболистов на ЕВРО

Третья победа Нефтчи в Турции

Третья победа Нефтчи в Турции

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть I Элен и Лейла. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Джавадов: Россия? Если Хорватия не станет забивать в свои ворота, то в этой паре все ясно 03 Июля 2018, 15:44
Все четвертьфиналисты ЧМ-2018 известны 04 Июля 2018, 00:56
Казбек Туаев: Меня в Россию не пустят в следующий раз 02 Июля 2018, 13:35
Кейн ушел в отрыв от Лукаку в гонке бомбардиров 04 Июля 2018, 01:00
Нефтчи взял убедительный реванш за Кешлю 02 Июля 2018, 19:54
Вратарь сборной Исландии переходит в Карабах 03 Июля 2018, 16:01
Карабах проиграл киевскому Динамо 04 Июля 2018, 21:55
ЧМ-2018. Хорватия выбила Данию после серии пенальти, Россия оставила за бортом Испанию 02 Июля 2018, 00:47
ЧМ-2018. Швеция и Англия вышли в 1/4 финала  04 Июля 2018, 00:52
Новый трансфер Карабаха: Я выбрал эту команду из-за Рашада Садыхова 01 Июля 2018, 13:33

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (27)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image