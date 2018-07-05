Матч Карабаха станет вторым для бельгийского арбитра в Лиге чемпионов

5 Июля 2018 11:56

Первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между словенской «Олимпией» и азербайджанским «Карабахом» станет вторым в рамках этого турнира для бельгийского арбитра Лоуренса Виссера.

Как передает azerisport.com, в прошлом сезоне он отработал на той же стадии ЛЧ в матче между гибралтарской «Европой» и валлийским «Нью-Сэйнтс», в котором показал 10 желтых и 2 красные карточки. После этого назначений на матчи ЛЧ Виссер не получал.