Федерация ставит цель – попадание Азербайджана на ЧМ

4 Июля 2018 16:54

Федерация футзала Азербайджана провела собрание под руководством президента организации Заура Ахундова.

Как сообщает azerisport.com, на собрании были затронуты итоги работы последних 10 лет и успехи, достигнутые на уровне национальной сборной и клубов. Глава федерации обозначал задачи на предстоящий чемпионат мира-2020. Команде будут созданы все условия для того, чтобы она смогла пробиться на ЧМ. С учетом сохранения нынешней стратегии будет продлена работа по привлечению молодых игроков в сборную Азербайджана. (АФФА)