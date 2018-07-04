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Федерация ставит цель – попадание Азербайджана на ЧМ

4 Июля 2018 16:54
Федерация футзала Азербайджана провела собрание под руководством президента организации Заура Ахундова.
Как сообщает azerisport.com, на собрании были затронуты итоги работы последних 10 лет и успехи, достигнутые на уровне национальной сборной и клубов. Глава федерации обозначал задачи на предстоящий чемпионат мира-2020. Команде будут созданы все условия для того, чтобы она смогла пробиться на ЧМ. С учетом сохранения нынешней стратегии будет продлена работа по привлечению молодых игроков в сборную Азербайджана. (АФФА)

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