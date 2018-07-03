Назим Сулейманов: В Турции проведем четыре матча

3 Июля 2018 13:42

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Сумгайыт» Назим Сулейманов прокомментировал ход первого этапа сборов команды, передает azerisport.com.

«Подготовку к новому сезон мы начали 29-30 июня кроссом на побережье. С 1 июля начали занятия с мячом на поле Азербайджанской Государственной Академии Физкультуры и Спорта. К подготовке примкнули ребята как и из дубля, так и находящиеся на просмотре. Первый этап продлится до 15 июля, и в рамках него мы запланировали провести две игры. Сыграем 11 июля с «Сабахом», а 14 июля с соперником, который определится в ближайшее время, и этим матчем завершим первый этап. Затем, после двухдневного отдыха, 16 июля отправимся в Болу (Турция), где проведем второй этап сборов. Там мы намерены провести еще 4 контрольных матча. Постараемся полностью подготовить команду к чемпионату», - заявил Сулейманов сайту клуба.