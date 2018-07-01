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Роман Григорчук: Я никогда не буду сравнивать Габалу и Астану

1 Июля 2018 19:41

Бывший главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Габала», ныне наставник казахстанской «Астаны» Роман Григорчук ответил на вопрос местного журналиста, который попросил его сравнить два клуба, передает azerisport.com.

«Я никогда не буду этого делать, все команды и футболисты, с которыми я работал, мне очень дороги, я их люблю. Люблю настолько, что не могу ни с кем их сравнивать, они для меня остаются самыми лучшими. Сейчас моя команда «Астана», которую я очень сильно полюбил и готов ради этой команды многим пожертвовать», - заявил Григорчук. (сайт клуба)


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