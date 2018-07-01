Рахман Гаджиев: Благодарю руководство клуба и тренеров за доверие

1 Июля 2018 00:04

Хавбек азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Рахман Гаджиев высказался насчет продления контракта с «нефтяниками», сообщает azerisport.com.

«Рад, что продлил контракт с «Нефтчи». Каждый футболист мечтает выступать за эту команду. Благодарю руководство клуба и тренеров за доверие. Слышал, что и фанаты рады этому. Это меня вдвойне радует. Я сделаю все, чтобы оправдать их доверие и принести клубу удачи. Что касается сбора в Турции, то мы победили в двух матчах, что радует нас. Стартовый матч квалификации Лиги Европы против «Уйпешта» будет важным, и мы серьезно готовимся к этой встрече. Жду всех фанатов на домашней игре», - заявил Гаджиев сайту клуба.