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Футбол

Рахман Гаджиев: Благодарю руководство клуба и тренеров за доверие

1 Июля 2018 00:04
Хавбек азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Рахман Гаджиев высказался насчет продления контракта с «нефтяниками», сообщает azerisport.com.
«Рад, что продлил контракт с «Нефтчи». Каждый футболист мечтает выступать за эту команду. Благодарю руководство клуба и тренеров за доверие. Слышал, что и фанаты рады этому. Это меня вдвойне радует. Я сделаю все, чтобы оправдать их доверие и принести клубу удачи. Что касается сбора в Турции, то мы победили в двух матчах, что радует нас. Стартовый матч квалификации Лиги Европы против «Уйпешта» будет важным, и мы серьезно готовимся к этой встрече. Жду всех фанатов на домашней игре», - заявил Гаджиев сайту клуба.

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