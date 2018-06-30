Гисмат Алыев: Хотим порадовать болельщиков в Габале, сгладив вину за обидное поражение в финале Кубка

30 Июня 2018 14:47

Полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Габала» Гисмат Алыев прокомментировал azerisport.com подготовку к новому сезону и предстоящий старт в Лиге Европы.

«С первого дня сбора у нас ведется интенсивная подготовка. Провели пока две контрольные встречи. Пока все идет хорошо. Есть ошибки, над которыми надо работать. Я давно знаю Санана Гурбанова, еще с его работы в академии клуба, и мне несложно было к нему адаптироваться.

Отрадно, что свой домашний матч в Лиге Европы против люксембургского «Прогресса» проведем в Габале. Хотим обязательно порадовать своих болельщиков, тем самым, сгладив вину за обидное поражение от «Кешли» в финале Кубка. В целом же, желаю успехов всем наши клубам в еврокубках», - заявил Алыев.