301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Сумгайыт определился с планами подготовки

23 Июня 2018 14:04

Азербайджанский футбольный клуб «Сумгайыт» определился с летним планом подготовки к сезону 2018/19.

Как сообщает azerisport.com, Назим Сулейманов соберет своих подопечных 27 июня. Первый этап подготовки пройдет в Баку и продлится до 15 июля. За это время «Сумгайыт» проведет два контрольных матча.

Второй этап пройдет с 16 по 29 июля в Болу (Турция). В соседней стране команда планирует провести четыре контрольной встречи. (сайт клуба)


Просмотрено: 230

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Как Азербайджан дома огорчил Францию

Как Азербайджан дома огорчил Францию

Азербайджан обыгрывает Латвию

Азербайджан обыгрывает Латвию

Ничейная игра Азербайджана с Венгрией

Ничейная игра Азербайджана с Венгрией

все фото

Фотосессия

Марина Танкацкая. Часть II Марина Танкацкая. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Казбек Туаев: С таким мастерством сборной России только Египет и обыгрывать 20 Июня 2018, 11:40
Карабах стартует в ЛЧ с Олимпии, а затем может отправиться в Албанию или Мальту 19 Июня 2018, 16:10
Кешля, Нефтчи и Габала узнали первых соперников в ЛЕ, Севилья может приехать в Баку 20 Июня 2018, 17:11
Армянский форвард Прогресса: Думаю, азербайджанские болельщики не создадут мне проблем 21 Июня 2018, 15:03
ЧМ-2018. Вторая победа России, Сенегал удивил Польшу 19 Июня 2018, 23:51
ЧМ-2018. Тяжелые победы Португалии, Уругвая и Испании 20 Июня 2018, 23:54
ЧМ-2018. Хорватия разгромила Аргентину, Франция тоже вышла в плей-офф 21 Июня 2018, 23:51
ЧМ-2018. Привет от Неймара, или Швейцарский шок 22 Июня 2018, 23:52
Гурбан Гурбанов: Нам попался самый сложный и неожиданный соперник 19 Июня 2018, 15:07
Карабах сделал предложение по экс-вратарю Ювентуса 21 Июня 2018, 19:56

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (20)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image