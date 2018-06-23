Сумгайыт определился с планами подготовки

23 Июня 2018 14:04

Азербайджанский футбольный клуб «Сумгайыт» определился с летним планом подготовки к сезону 2018/19.

Как сообщает azerisport.com, Назим Сулейманов соберет своих подопечных 27 июня. Первый этап подготовки пройдет в Баку и продлится до 15 июля. За это время «Сумгайыт» проведет два контрольных матча.

Второй этап пройдет с 16 по 29 июля в Болу (Турция). В соседней стране команда планирует провести четыре контрольной встречи. (сайт клуба)