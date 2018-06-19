Карабах в ожидании жеребьевки ЛЧ

19 Июня 2018 00:34

Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором Азербайджан будет представлять футбольный клуб «Карабах».

Как сообщает azerisport.com, в преддверии жеребьевки УЕФА распределил команды по группам.

В качестве сеянной команды «Карабах» попал в группу 1. Его соперниками могут быть следующие клубы: «Шкендия» (Македония), «Дюделанж» (Люксембург), «Олимпия» (Словения), «Судува» (Литва) и «Торпедо» (Кутаиси, Грузия).

Матчи первого квалификационного раунда пройдут 10/11 и 17/18 июля.

Отметим, что в этом раунде сыграют 32 клуба. У «Карабаха» - шестой рейтинг среди них.