301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Карабах в ожидании жеребьевки ЛЧ

19 Июня 2018 00:34
Сегодня в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором Азербайджан будет представлять футбольный клуб «Карабах».
Как сообщает azerisport.com, в преддверии жеребьевки УЕФА распределил команды по группам.
В качестве сеянной команды «Карабах» попал в группу 1. Его соперниками могут быть следующие клубы: «Шкендия» (Македония), «Дюделанж» (Люксембург), «Олимпия» (Словения), «Судува» (Литва) и «Торпедо» (Кутаиси, Грузия).
Матчи первого квалификационного раунда пройдут 10/11 и 17/18 июля.
Отметим, что в этом раунде сыграют 32 клуба. У «Карабаха» - шестой рейтинг среди них.

Просмотрено: 511

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Азербайджан обыгрывает Латвию

Азербайджан обыгрывает Латвию

Ничейная игра Азербайджана с Венгрией

Ничейная игра Азербайджана с Венгрией

Как «милли» готовится к Латвии

Как «милли» готовится к Латвии

все фото

Фотосессия

Валерия Коротенко. Часть I Валерия Коротенко. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Президентская семья – на первом матче ЧМ 15 Июня 2018, 11:11
Мхитарян посоветовал туристам ехать на оккупированные территории Азербайджана 15 Июня 2018, 00:08
ЧМ-2018. Роналду делает хет-трик в матче с Испанией 15 Июня 2018, 23:52
ЧМ-2018. Неудачный матч Месси 17 Июня 2018, 00:53
ЧМ-2018. Фиаско Германии, осечка Бразилии 17 Июня 2018, 23:55
Сборная Азербайджана снова 10-я в мире 16 Июня 2018, 13:27
Венский Карабах прекращает существование?  17 Июня 2018, 11:20
ЧМ-2018. Кейн повторил результат Лукаку 18 Июня 2018, 23:52
Почему Дабо отказался от Габалы в пользу Нефтчи? 17 Июня 2018, 19:37
Габала подписала хавбека сборной Албании 16 Июня 2018, 18:37

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (12)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image