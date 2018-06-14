Габала сыграет с клубами Японии, Чехии и Португалии

14 Июня 2018 19:22

Юношеская команда (U-16) азербайджанского футбольного клуба «Габала» примет участие в международном турнире «Все звезды», который пройдет в Чехии.

Как передает azerisport.com, «радары» сыграют с японским клубом «Ависпа Фукуока», чешским «Фаставом Жлином» и португальским «Порту». Далее «Габала» проведет еще три матча.

В турнире также сыграют такие клубы, как испанская «Барселона», французский ПСЖ, турецкий «Бешикташ», российский «Зенит» и немецкая «Герта». (сайт клуба)