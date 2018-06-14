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Габала сыграет с клубами Японии, Чехии и Португалии

14 Июня 2018 19:22
Юношеская команда (U-16) азербайджанского футбольного клуба «Габала» примет участие в международном турнире «Все звезды», который пройдет в Чехии.
Как передает azerisport.com, «радары» сыграют с японским клубом «Ависпа Фукуока», чешским «Фаставом Жлином» и португальским «Порту». Далее «Габала» проведет еще три матча.
В турнире также сыграют такие клубы, как испанская «Барселона», французский ПСЖ, турецкий «Бешикташ», российский «Зенит» и немецкая «Герта». (сайт клуба)

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