Полузащитник Кяпаза принял участие на первой тренировке Габалы

13 Июня 2018 00:06

Азербайджанский футбольный клуб «Габала» начал подготовку к новому сезону.

Как сообщает azerisport.com, «радары» собрались в Габале и провели первую тренировку на своем стадионе. На тренировке, который проходил под руководством Санана Гурбанова, занимался полузащитник Роман Гусейнов, который вернулся из «Кяпаза» после аренды.

14 июня к команде присоединяться Бахлул Мустафазаде, который вернулся из «Сумгайыта», а также футболисты молодежной сборной (U-21).

Напомним, что 20 июня «Габала» отправится на сбор в Словению. (сайт клуба)