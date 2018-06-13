301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Полузащитник Кяпаза принял участие на первой тренировке Габалы

13 Июня 2018 00:06
Азербайджанский футбольный клуб «Габала» начал подготовку к новому сезону.
Как сообщает azerisport.com, «радары» собрались в Габале и провели первую тренировку на своем стадионе. На тренировке, который проходил под руководством Санана Гурбанова, занимался полузащитник Роман Гусейнов, который вернулся из «Кяпаза» после аренды.
14 июня к команде присоединяться Бахлул Мустафазаде, который вернулся из «Сумгайыта», а также футболисты молодежной сборной (U-21).
Напомним, что 20 июня «Габала» отправится на сбор в Словению. (сайт клуба)

Просмотрено: 417

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Азербайджан обыгрывает Латвию

Азербайджан обыгрывает Латвию

Ничейная игра Азербайджана с Венгрией

Ничейная игра Азербайджана с Венгрией

Как «милли» готовится к Латвии

Как «милли» готовится к Латвии

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть I Динара Гиматова. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Азербайджан победил Латвию в Риге 09 Июня 2018, 20:51
Вугар Аскеров: Казалось, что Латвия играет против одной из лучших сборных мира 10 Июня 2018, 10:54
Наставник Днепра: Поехал в Азербайджан, но это уже был не футбол 09 Июня 2018, 14:09
Вагиф Джавадов определился с командой 11 Июня 2018, 15:06
Миксу Паателайнен: С Азербайджаном мы даже не были близки к уровню, который показали против Эстонии и Литвы 09 Июня 2018, 23:02
Сборная Азербайджана. Оценки за Латвию 11 Июня 2018, 00:08
Удачный финиш перед Лигой наций, или Какие «но» остались? 10 Июня 2018, 00:15
Нефтчи подписал бразильского вингера 11 Июня 2018, 19:49
Гурбан Гурбанов: Мне бы не хотелось, чтобы мы пропускали голы в последний момент 09 Июня 2018, 22:38
Карабах и Нефтчи становятся Селтиком и Рейнджерс? 11 Июня 2018, 14:15

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (11)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image