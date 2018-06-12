Два азербайджанца – среди рекордсменов Лиги Европы

12 Июня 2018 11:09

Сразу два азербайджанских футболистов находятся в пятерке самых часто игравших в квалификации Лиги Европы игроков.

Как передает azerisport.com, это Рашад Садигов, который играл в квалификации ЛЕ за «Нефтчи», «Карабах» и «Габалу» (всего провел 41 матч) и Рашад Садыхов, выступавший в ней за «Нефтчи», «Кайсериспор» и «Карабах» (37). Абсолютным рекордсменом же является Стефан Исизаки, который сыграл 47 матчей за АИК, «Эльфсборг» и «Валеренгу».