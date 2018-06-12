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Два азербайджанца – среди рекордсменов Лиги Европы

12 Июня 2018 11:09
Сразу два азербайджанских футболистов находятся в пятерке самых часто игравших в квалификации Лиги Европы игроков.
Как передает azerisport.com, это Рашад Садигов, который играл в квалификации ЛЕ за «Нефтчи», «Карабах» и «Габалу» (всего провел 41 матч) и Рашад Садыхов, выступавший в ней за «Нефтчи», «Кайсериспор» и «Карабах» (37). Абсолютным рекордсменом же является Стефан Исизаки, который сыграл 47 матчей за АИК, «Эльфсборг» и «Валеренгу».

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Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
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