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Футбол

Махир Мадатов: Сделаем все для победы над Латвией

9 Июня 2018 00:11
Нападающие сборной Азербайджана по футболу поделился мнением касательно предстоящего сегодня товарищеского матча с Латвией в Риге, передает azerisport.com.
Махир Мадатов: «Проанализировали игру соперника. Знаем, что ждет тяжелый матч. Играем на выезде. Но мы сделаем все для победы. Ведь это наш последний матч перед Лигой наций. Так что победа положительно скажется на нас».
Амиль Юнанов: «Нас ждет тяжелое испытание. Заключительное перед Лигой наций. Хотим победить, показав хорошую игру. Но также сделать выводы из своих ошибок. Если главный тренер даст шанс, то я постараюсь проявить себя с хорошей стороны». (АФФА)

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