УЕФА обновил бренд Лиги чемпионов

8 Июня 2018 00:18

УЕФА представил обновленный бренд Лиги чемпионов.

Как передает azerisport.com, новый бренд включает обновленные цвета, в состав которых добавился фиолетовый, а также звездный мяч и стадион. (УЕФА)