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Футбол

Юрий Максимов: В Азербайджане совсем другой менталитет

8 Июня 2018 00:13
Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Кешля» Юрий Максимов высказался касательно работы в новой для себя стране и победе в Кубке, передает azerisport.com.
«Победа в Кубке Азербайджана – это не первый мой трофей. Азербайджан – новая для меня страна, новый футбол и подходы. Считаю, что за 5 месяцев очень много получил. В Азербайджане совсем другой менталитет. У нас дай игроку выходной – может и не прийти. А у них все – режимные. Федерация футбола платит 5-и командам, а в других есть президент», - заявил Максимов. (Footballhub)

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