Габала сыграет с командами из Венгрии и Италии

7 Июня 2018 00:09

Юношеская команда (U-15) азербайджанского футбольного клуба «Габала» примет участие в международном турнире «Кубок мира Галлини», который пройдет 7-10 июня в Будапеште (Венгрия).

Как передает azerisport.com, «радары» сыграют в группе B вместе с клубами «Динамо Стар» (Венгрия) и «Венеция» (Италия). Первая игра пройдет 8 июня с хозяевами, а на следующий – с представителями Апеннин. По итогам групповых матчей, 9-10 июня «Габала» проведет еще три игры. (сайт клуба)