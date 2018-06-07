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Габала сыграет с командами из Венгрии и Италии

7 Июня 2018 00:09
Юношеская команда (U-15) азербайджанского футбольного клуба «Габала» примет участие в международном турнире «Кубок мира Галлини», который пройдет 7-10 июня в Будапеште (Венгрия).
Как передает azerisport.com, «радары» сыграют в группе B вместе с клубами «Динамо Стар» (Венгрия) и «Венеция» (Италия). Первая игра пройдет 8 июня с хозяевами, а на следующий – с представителями Апеннин. По итогам групповых матчей, 9-10 июня «Габала» проведет еще три игры. (сайт клуба)

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Сумгайыт281171034-3340
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