Потеря Казахстана перед матчем с Азербайджаном

5 Июня 2018 11:02

Защитник сборной Казахстана по футболу Станислав Лунин пропустит товарищеский матч против Азербайджана в Астане.

Как передает azerisport.com, он травмировал приводящую мышцу бедра и не принимал участия в предматчевой тренировке. Для флангового игрока это не первая подобная травма за последний год, по этой причине тренерский штаб главной команды страны решил не усугублять повреждение футболиста. (Sportinform)

Напомним, что матч Казахстан – Азербайджан состоится сегодня на стадионе «Астана Арена» и начнется в 18:00 по бакинскому времени.