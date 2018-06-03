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Казахстанские СМИ: В европейском футболе амбициозного Гурбана Гурбанова мало чем удивишь

3 Июня 2018 00:01
В казахстанской прессе опубликовали материал о сборной Азербайджана по футболу, которая 5 июня в Астане сыграет с местной национальной командой, передает azerisport.com.
«В ноябре 2017 года сборную, являющуюся нашей соперницей по предстоящему 5 июня на «Астана Арене» товарищескому матчу, принял Гурбан Гурбанов – наставник «Карабаха», самой успешной в еврокубковых турнирах азербайджанской команды. Этот специалист достаточно молод – ему всего 46, – однако пороху международного футбола он успел понюхать изрядно. В том числе – еще и будучи игроком. В европейском футболе амбициозного и честолюбивого Гурбана Осман оглы мало чем удивишь, и, думается, у руля национальной дружины своей Родины данный наставник в состоянии добиться довольно серьезных успехов.
Что касается состава сборной Азербайджана, то там традиционно присутствует ряд натурализованных исполнителей. Впрочем, нужно отметить, что тех из них, кто имеет азербайджанские корни, в этой стране, в отличие от Казахстана, подвергшимися натурализации не считают. Вызывался изначально на товарищеские матчи с Кыргызстаном, Казахстаном и Латвией 29-летний воспитанник бразильского футбола Ричард Алмейда, но из-за травмы он в Астане не сыграет. Несколько нынешних футболистов азербайджанской сборной рождены на территории Российской Федерации. Выходцем из Дагестана является Бадави Гусейнов, Руслан Курбанов появился на свет в Ставрополе, Рамиль Шейдаев – в Санкт-Петербурге. Павел Пашаев родился в Украине, Уфук Будак – в Германии. Особняком здесь стоит игрок немецкого «Эрцгебирге Ауэ» Дмитрий Назаров, который впервые увидел свет в Казахстане, но в возрасте 1 года от роду был увезен эмигрировавшими родителями в Германию.
Сборная Азербайджана традиционно старается демонстрировать зрелищный комбинационный футбол, которому, однако, думается, с приходом Гурбана Гурбанова не чужд будет некий налет рационализма. 29 мая азербайджанцы сыграли на своем поле товарищеский матч с командой Кыргызстана и уверенно переиграли соперника со счетом 3:0. Забитыми мячами отличились Максим Медведев, Махир Мадатов и Урфан Аббасов.
Прежде на уровне национальных сборных Казахстан и Азербайджан встречались 8 раз. Пока здесь небольшое преимущество у наших – 3 победы, 2 ничьих и 2 поражения. Но был еще один любопытный матч, который явно памятен нынешнему наставнику наших ближайших соперников. Почти 25 лет назад, 8 июня 1993-го, в рамках международного турнира на Кубок ОЭС (Организация Экономического Сотрудничества) в столице Ирана Тегеране сошлись национальная сборная Азербайджана и молодежная (U-21) команда Казахстана. Тот триллер (а уступая 1:3, наша молодежь, тем не менее, сумела отыграться – 3:3) для 21-летнего на то время Гурбана Гурбанова был знаменателен тем, что в данном матче он забил свои первые мячи за национальную дружину – целых два. А у казахстанцев взятиями ворот соперников отличились тогда Азамат Ниязымбетов и вышедший на замену в конце первого тайма ныне покойный Серик Жейлитбаев (дважды, оба раза – с пенальти).
Не приходится сомневаться, что предстоящее казахстанско-азербайджанское рандеву, как всегда, будет включать в себя целый ряд любопытных моментов. Каких именно – надо смотреть. И увидеть», - пишет портал Sports.kz.

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