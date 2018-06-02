«В Карабах придут новые игроки и клуб снова удачно сыграет в Лиге чемпионов»

2 Июня 2018 00:24

Бывший полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Артим Шакири высказал azerisport.com свое мнение по поводу ситуации в команде.

«Я рад очередному чемпионскому титулу команды. Также в курсе, что «Карабах» расстался со многими футболистами. Ричард Алмейда был ключевым игроком клуба, но в футболе все меняется. Когда-то кто-то уходит, и его меняет другой игрок. Надеюсь, в «Карабах» придут новые игроки и клуб снова удачно сыграет и в ТПЛ, и в Лиге чемпионов. Уверен, что «Карабах» найдет хорошую замену Алмейде», - заявил Шакири.