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«В Карабах придут новые игроки и клуб снова удачно сыграет в Лиге чемпионов»

2 Июня 2018 00:24
Бывший полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Артим Шакири высказал azerisport.com свое мнение по поводу ситуации в команде.
«Я рад очередному чемпионскому титулу команды. Также в курсе, что «Карабах» расстался со многими футболистами. Ричард Алмейда был ключевым игроком клуба, но в футболе все меняется. Когда-то кто-то уходит, и его меняет другой игрок. Надеюсь, в «Карабах» придут новые игроки и клуб снова удачно сыграет и в ТПЛ, и в Лиге чемпионов. Уверен, что «Карабах» найдет хорошую замену Алмейде», - заявил Шакири.

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