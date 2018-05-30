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Габалу наказали за Гурбанова и болельщиков

30 Мая 2018 13:04
Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.
Как передает azerisport.com, «Габала» оштрафована на общую сумму в 4000 манатов по итогам финального матча Кубка Азербайджана по футболу против «Кешли».
Так, штраф в 1600 манатов «радары» должны выплатить за прямую красную защитника Ильгара Гурбанова. Сам игрок дисквалифицирован на 2 матча. Штраф на аналогичную сумму предусмотрен также за действия болельщиков «Габалы», которые бросали на поле посторонние предметы. Еще 800 манат клуб должен выплатить за использование болельщиками пиротехнических средств.
Наряду с этим, «Кешля» оштрафована на 800 манатов за 5 желтых карточек в матче. (АФФА)

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