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Озобич стал лучшим бомбардиром Кубка Азербайджана

29 Мая 2018 10:53
Хорватский полузащитник «Габалы» Филип Озобич стал лучшим бомбардиром Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает azerisport.com, в шести матчах он забил четыре гола. По три гола на счету Пардиса Фарджада-Азада («Кешля»), Мирсахиба Аббасова («Зире»), Даниэля Сеговии («Нефтчи») и Амиля Юнанова («Сумгайыт»).
Отметим, что Озобич остался вне стартового состава «Габалы» на финальный матч против «Кешли» (0:1), выйдя на поле в середине второго тайма.

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Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
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