Озобич стал лучшим бомбардиром Кубка Азербайджана

29 Мая 2018 10:53

Хорватский полузащитник «Габалы» Филип Озобич стал лучшим бомбардиром Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает azerisport.com, в шести матчах он забил четыре гола. По три гола на счету Пардиса Фарджада-Азада («Кешля»), Мирсахиба Аббасова («Зире»), Даниэля Сеговии («Нефтчи») и Амиля Юнанова («Сумгайыт»).

Отметим, что Озобич остался вне стартового состава «Габалы» на финальный матч против «Кешли» (0:1), выйдя на поле в середине второго тайма.