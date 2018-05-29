Пардис Фарджад-Азад: Не считаю себя героем финала

29 Мая 2018 00:29

Нападающий бакинской «Кешли» Пардис Фарджад-Азад прокомментировал победу в финале Кубка Азербайджана по футболу над «Габалой» (1:0), а также свой гол, передает azerisport.com.

«Ждал, что выйду в стартовом составе. Но, даже если сыграю только 10 минут, то я должен быть готов к этому. Вагиф Джавадов сделал хорошую передачу. Я хотел перебросить мяч через Безотосного. Как все планировал, так и получилось. Победить должен был тот, кто забьет. Не считаю себя героем финала. Вся команда добилась этого результата. Хочу сыграть в составе «Кешли» в еврокубке. Пока не говорил с клубом о новом контракте», - заявил Фарджад-Азад.