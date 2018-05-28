Футбол
Кешля против Габалы. Кто выиграет Кубок?
28 Мая 2018 00:12
Сегодня пройдет финал 25-го по счету Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает azerisport.com, в финале встретятся бакинская «Кешля» и «Габала». Победитель станет восьмым по счету клубом, который сумел завоевать почетный трофей.
20:00 КЕШЛЯ – ГАБАЛА
Габала, Городской стадион. Главный судья – Рауф Джаббаров.
Габала, Городской стадион. Главный судья – Рауф Джаббаров.
Отметим, что ранее Кубки Азербайджана завоевали «Нефтчи», «Карабах» (по 6 побед), «Кяпаз» (4), «Бакы», «Хазар-Лянкяран» (по 3), «Иншаатчи» и «Шафа» (по 1).