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Футбол

Кешля против Габалы. Кто выиграет Кубок?

28 Мая 2018 00:12
Сегодня пройдет финал 25-го по счету Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает azerisport.com, в финале встретятся бакинская «Кешля» и «Габала». Победитель станет восьмым по счету клубом, который сумел завоевать почетный трофей.
20:00 КЕШЛЯ – ГАБАЛА 
Габала, Городской стадион. Главный судья – Рауф Джаббаров.
Отметим, что ранее Кубки Азербайджана завоевали «Нефтчи», «Карабах» (по 6 побед), «Кяпаз» (4), «Бакы», «Хазар-Лянкяран» (по 3), «Иншаатчи» и «Шафа» (по 1).

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КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

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