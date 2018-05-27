Гурбан Гурбанов: Согласен, что много игроков покинули Карабах

27 Мая 2018 18:18

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов прокомментировал последние изменения в составе «скакунов».

Как сообщает azerisport.com, три дня назад «Карабах» расстался с девятью игроками. Это Ибрахим Шехич, Ричард Алмейда, Эльвин Юнусзаде, Рахид Амиргулиев, Афран Исмайлов, Агабала Рамазанов, Ариф Дадшемиров, Педро Энрике и Рамиль Шейдаев.

«Все волнуются по этому поводу. Я думаю, что в ближайшие дни все будет в порядке. Такие вещи случаются во время трансферных окон. Согласен, что много игроков ушли. После завершения сбора национальной команды, решим этот вопрос», - заявил Гурбанов.