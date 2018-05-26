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Агаев покинул Сабаил и хочет в Россию

26 Мая 2018 00:10
Полузащитник Мурад Агаев покинул ряды азербайджанского футбольного клуба «Сабаил». Хавбек поделился мнением с azerisport.com, где желает продолжить карьеру.
«Мы попрощались, пожали друг другу руки. Не хочу говорить о том, что произошло со мной. Я много тренеров встречал, которых убирали через некоторое время, и у всех замечал одно и то же: хочется подойти в один момент и сказать тренеру, что так нельзя делать. Но это не моя работа. Моя – молча пахать и идти к своей цели.
Пока я на отдыхе, не думаю ни о чем. Через некоторое время надо уже будет зашевелиться. Хочу играть в России, конечно. Надеюсь, у меня это получится. А почему бы и нет? Разве не реально заиграть в России или еще где-то? Я знаю себя и знаю, на что способен. Мне просто нужен этот шанс. Очень надеюсь, что скоро получу его.
Честно говоря, я бы хотел поиграть в «Сумгайыте» еще пару сезонов. Мне очень нравится эта команда, болельщики, персонал. Не подумайте, я не напрашиваюсь в команду. Просто выражаю свою симпатию. Много незабываемых моментов были с этой командой», - заявил Агаев.

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