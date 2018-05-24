Проект Сумгайыта продолжается

24 Мая 2018 18:52

В Сумгайыте продолжается проект «Футбол и здоровая жизнь».

Как сообщает azerisport.com, сегодня он прошел в школе №20, в котором принимали участие ученики еще шести школ, а также главный тренер детской команды «Сумгайыта» (U-12) Захир Аскерзаде и футболисты Хаял Наджафов и Исмаил Бабаев. Тренерский штаб презентовал учащимся программу об игре в футбол.

Проект организован совместно Kapital Bank, Paşa Həyat Sığorta, министерством образования, ИВ Сумгайыта, отделением образования Сумгайыта, «Азеркимья» и ФК «Сумгайыт». Главная цель проекта – привлечение юношей и молодежи к футболу, увеличение массовости футбола, создание стимула для успеваемости в школе, популяризация футбола и пропаганда здорового образа жизни.

В проекте участвуют 10-12-летние ученики с хорошими оценками из средних школ Сумгайыта. (сайт клуба)