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Проект Сумгайыта продолжается

24 Мая 2018 18:52
В Сумгайыте продолжается проект «Футбол и здоровая жизнь».
Как сообщает azerisport.com, сегодня он прошел в школе №20, в котором принимали участие ученики еще шести школ, а также главный тренер детской команды «Сумгайыта» (U-12) Захир Аскерзаде и футболисты Хаял Наджафов и Исмаил Бабаев. Тренерский штаб презентовал учащимся программу об игре в футбол.
Проект организован совместно Kapital Bank, Paşa Həyat Sığorta, министерством образования, ИВ Сумгайыта, отделением образования Сумгайыта, «Азеркимья» и ФК «Сумгайыт». Главная цель проекта – привлечение юношей и молодежи к футболу, увеличение массовости футбола, создание стимула для успеваемости в школе, популяризация футбола и пропаганда здорового образа жизни.
В проекте участвуют 10-12-летние ученики с хорошими оценками из средних школ Сумгайыта. (сайт клуба)

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