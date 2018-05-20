Седьмая бронза Нефтчи

20 Мая 2018 19:20

По итогам трех матчей заключительного, 28-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу определился бронзовый призер чемпионата.

Как передает azerisport.com, им стал бакинский «Нефтчи», набравший 46 очков за 28 матчей. Эта «бронза» стала седьмой для «нефтяников» в истории чемпионатов Азербайджана. Вместе с тем, команда Тарлана Ахмедова завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы.

Напомним, что ранее «Карабах» обеспечил себе чемпионство, а в предыдущем туре «Габала» досрочно взяла «серебро».