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Седьмая бронза Нефтчи

20 Мая 2018 19:20
По итогам трех матчей заключительного, 28-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу определился бронзовый призер чемпионата.
Как передает azerisport.com, им стал бакинский «Нефтчи», набравший 46 очков за 28 матчей. Эта «бронза» стала седьмой для «нефтяников» в истории чемпионатов Азербайджана. Вместе с тем, команда Тарлана Ахмедова завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы.
Напомним, что ранее «Карабах» обеспечил себе чемпионство, а в предыдущем туре «Габала» досрочно взяла «серебро».

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Карабах27195236-1362
Габала27147643-2549
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

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