Рамин Мусаев наградил лучших бомбардиров сезона

19 Мая 2018 23:36

Сегодня после завершения заключительного матча чемпионата Азербайджана по футболу среди дублеров президент ПФЛ Рамин Мусаев наградил лучшего бомбардира сезона.

Как сообщает azerisport.com, лучшим бомбардиром чемпионата дублеров стал игрок «Сумгайыта» Ульви Искендеров, забивший 16 голов.

Также свой приз получил лучший бомбардир первого дивизиона – Бахруз Теймуров (МОИК), на счету у которого 15 мячей.

Рамин Мусаев также выручил Кубок победителю чемпионата дублеров – команде «Сабаил». (ПФЛ)