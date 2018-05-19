Мариан Алиуцэ: Нефтчи всегда успешно выступал в Азербайджане и еврокубках

19 Мая 2018 14:42

Бывший хавбек азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Мариан Алиуцэ поделился мнением с azerisport.com касательно бакинцев.

«Сейчас я занимаюсь в сфере, не относящейся к футболу. Но в курсе событий. За «Нефтчи» и азербайджанским футболом тоже слежу. Два года я был в «Нефтчи» и прекрасно помню людей, которые были там. Не знаю, правда, они до сих пор там или нет. У этого клуба богатая история.

У «Нефтчи» есть хорошие финансовые возможности, но нет опытных людей, способных привести к чемпионству. Каждый год состав меняется. Не все зависит от денег. Если выступление не хорошее, то деньги не так важны. Должен быть стабильный состав, главный тренер, который будет вести к успеху. «Нефтчи» всегда успешно выступал в Азербайджане и еврокубках.

Почему-то чаще всего вспоминаю матчи с «Васлуем». Надеюсь, «Нефтчи» вновь познает вкус чемпионства. Правда, «Карабах» сейчас сильнее. Там все живут футболом, так что они вновь захотят успехов на евроарене. В «Карабахе» есть стабильность, потому они и добывают чемпионства», - заявил Алиуцэ.