Габалу и Карабах доверили Ахмедову

18 Мая 2018 16:28

Стали известны арбитры заключительного 28-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает azerisport.com, матч между вице-чемпионом «Габалой» и чемпионом «Карабахом», который пройдет на «Азерсун Арене» в Баку 21 мая и начнется в 19:00, рассудит Рашад Ахмедов.

Назначение на другие матчи:

20 мая

17:15. «Сабаил» - «Кешля».

Баку, стадион «Байыл Арена». Главный судья – Вугар Гасанли.

17:15. «Кяпаз» - «Нефтчи»

Гянджа, Городской стадион. Главный судья – Рагим Гасанов.

17:15. «Сумгайыт» - «Зире»

Сумгайыт, стадион «Капитал Банк Арена». Главный судья – Рауф Джаббаров.

(ПФЛ)