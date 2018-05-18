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Габалу и Карабах доверили Ахмедову

18 Мая 2018 16:28
Стали известны арбитры заключительного 28-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает azerisport.com, матч между вице-чемпионом «Габалой» и чемпионом «Карабахом», который пройдет на «Азерсун Арене» в Баку 21 мая и начнется в 19:00, рассудит Рашад Ахмедов.
Назначение на другие матчи:
20 мая
17:15. «Сабаил» - «Кешля».
Баку, стадион «Байыл Арена». Главный судья – Вугар Гасанли.
17:15. «Кяпаз» - «Нефтчи»
Гянджа, Городской стадион. Главный судья – Рагим Гасанов.
17:15. «Сумгайыт» - «Зире»
Сумгайыт, стадион «Капитал Банк Арена». Главный судья – Рауф Джаббаров.
(ПФЛ)

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Карабах27195236-1362
Габала27147643-2549
Нефтчи271341037-2743
Зире27118834-2941
Сумгайыт27117933-3140
Кешля27771328-3928
Сабаил27651619-3823
Кяпаз27351917-4514

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