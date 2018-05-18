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Защитник Габалы – о чемпионском коридоре для Карабаха

18 Мая 2018 00:13
Защитник «Габалы» Тамкин Халилзаде высказал azerisport.com свое мнение по поводу предстоящего матча заключительного, 28-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против агдамского «Карабаха».
«Хотя мы завоевали серебро, в последнем матче будем биться за победу. Насчет чемпионского коридора не смогу сказать точно. Это решает руководство клуба. К сожалению, в этом сезоне нам не повезло, хотя мы хотели стать первыми. В следующем сезоне тоже будем играть за золотые медали. Что касается финала Кубка с «Кешлей», то я не волнуюсь насчет хорошей формы соперника. Мы настроились на финальный матч и сделаем все ради победы», - заявил Халилзаде.

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