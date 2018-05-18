Просинечки пригласил вратаря Карабаха на товарищеские матчи

18 Мая 2018 00:08

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Роберт Просинечки объявил состав команды на предстоящие товарищеские матчи с Черногорией и Южной Кореей.

Как передает azerisport.com, в заявку из 26 игроков был включен и вратарь азербайджанского «Карабаха» Ибрахи Шехич.

Отметим, что встречу с Черногорий подопечные Просинечки проведут 28 мая на своем поле в Боснии и Герцеговине, а с Южной Кореей – 1 июня на выезде в Чонджу.