«Гурбанов знает свое дело, и сделает все, чтобы уход Алмейды не сказался на команде»

17 Мая 2018 16:05

Бывший форвард азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Самир Мусаев высказал azerisport.com свое мнение по поводу ситуации в команде.

«Не стоит считать поражение «Карабаха» от «Кешли» (0:3) шоковым результатом. Агдамский клуб уже выполнил задачу, став чемпионом. В последнем же матче с «Габалой» чемпион будет играть на победу. Это ради болельщиков.

Что касается замены Ричарда Алмейды, то найти ее будет трудно. Гурбан Гурбанов знает свое дело, и сделает все, чтобы уход Алмейды не сказался на команде. Незаменимых игроков нет, да и изменения должны быть. Может мы увидим «Карабах» еще сильнее.

Хочу также коснуться вчерашнего поражения молодежной сборной U-20 от сверстников из Грузии (1:2). Тренерская работа очень трудна, и Рашаду Садыхову сейчас тяжело. Но все это временно. Тренер видит свои слабые стороны, когда проигрывает. В следующих матчах увидим более стабильную команду. Желаю ему удачи», - заявил Мусаев.