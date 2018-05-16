Аразу вручили золотые медали

16 Мая 2018 00:18

После заключительного тура в чемпионате Азербайджана по футзалу состоялась церемония награждения призеров и героев сезона.

Как передает azerisport.com, чемпиону «Аразу» были вручены золотые медали, «Марафон-футзал» получил серебряные, а ЭКОЛ – бронзовые.

Лучшим тренером был назван рулевой «М-футзала» Эльшад Гулиев, лучшим кипером – Эмиль Кюрдов (ЭКОЛ), лучшим игроком – Сеймур Мамедов («М-футзал»). Бомбардиром сезона стал Тьяго Болинья («Араза»), отличившийся 34 раза.

Призы вручали член Исполкома АФФА Вагиф Садыхов, заместитель генсека АФФА Сархан Гаджиев, генсек национальной федерации футзала Махмуд Садыхов и судья-инспектор международной категории Асим Худиев. (сайт национальной федерации)