Магомед Мирзабеков: Все мы прекрасно понимали, что нам нужна только победа

14 Мая 2018 00:24

Защитник «Нефтчи» Магомед Мирзабеков прокомментировал azerisport.com победу в матче 27-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу над «Сабаилом» (3:1) и предстоящей встречи с «Кяпазом» в Гяндже.

«Матч с «Сабаилом» получился нелегким. Все мы прекрасно понимали, что нам нужна только победа. Поэтому мы боролись до последнего. К счастью, мы добились своего. В предстоящем туре гостим у «Кяпаза». В целом, игра против этой команды для всех и всегда была сложной.

Мы приложим все свои усилия, чтобы заработать три очка. Хотя это будет совсем нелегко. Нашими двумя последними соперниками в сезоне являются «Сабаил» и «Кяпаз», но я не могу сказать, что они слабые, так как они не раз зарабатывали очки в матчах с лидерами. Так что не бывает легких игр ни с одним из оппонентов. И в этот раз будет так же. В любом случае, в матче с «Кяпазом» мы выйдем на поле за победой, чтобы не думать о матче «Сумгайыта» с «Зире», - заявил Мирзабеков.