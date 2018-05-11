Салахат Агаев: Эта игра будет одной из самых важных для Нефтчи

11 Мая 2018 16:22

Вратарь «Нефтчи» Салахат Агаев поделился мнением касательно предстоящего матча 27-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Сабаила», передает azerisport.com.

«После победы над «Карабахом» настроение в команде стало еще лучше. Мы с еще большим усердием работаем, так как нам нужна победа в предстоящем матче с «Сабаилом». Сделаем все самое лучше, чтобы заработать путевку в еврокубок. Эта игра будет одной из самых важных для нас, так как победа приблизит нас к цели. В чемпионате все матчи получаются тяжелыми, так что я не думаю, что мы сумеем одержать легкую победу. Мы должны выложиться не на 100, а на 200 процентов, чтобы выиграть», - заявил Агаев сайту клуба.