Вугар Надиров: Надо выиграть два матча, чтобы обойти Кешлю

11 Мая 2018 00:31

Форвард «Сабаила» Вугар Надиров заявил azerisport.com, что надо постараться обогнать «Кешлю» в Topaz премьер-лиге Азербайджана по футболу.

«Мы можем обогнать «Кешлю» в турнирной таблице, для чего надо одержать победы в ближайших двух матчах. На мой взгляд, мы неплохо сыграли в дебютном сезоне в ТПЛ. Это был хорошим опытом для нас. Что касается чемпионства «Карабах», то их победу не стоит назвать неожиданной. Я поздравляю их», - заявил Надиров.