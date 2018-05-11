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Вугар Надиров: Надо выиграть два матча, чтобы обойти Кешлю

11 Мая 2018 00:31
Форвард «Сабаила» Вугар Надиров заявил azerisport.com, что надо постараться обогнать «Кешлю» в Topaz премьер-лиге Азербайджана по футболу.
«Мы можем обогнать «Кешлю» в турнирной таблице, для чего надо одержать победы в ближайших двух матчах. На мой взгляд, мы неплохо сыграли в дебютном сезоне в ТПЛ. Это был хорошим опытом для нас. Что касается чемпионства «Карабах», то их победу не стоит назвать неожиданной. Я поздравляю их», - заявил Надиров.

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