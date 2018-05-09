Защитник Карабаха сыграет на чемпионате мира?

9 Мая 2018 19:44

В Польше оценивают шансы различных местных футболистов, которые не призываются или редко призываются в ряды национальной сборной, на попадание в заявку команды на ЧМ-2018 в России.

Как передает azerisport.com, среди 22-х имен присутствует и защитник азербайджанского «Карабаха» Якуб Жезничак. Однако его шансы на попадание в заявку сборной Польши оцениваются как самые низкие.

Самым же вероятным вариантом назван форвард бельгийского «Андерлехта» Лукаш Теодорчик.