Азербайджан крупно обыграл Уэльс

8 Мая 2018 16:40

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-19) провела второй матч на международном турнире в Словакии среди команд, составленных из игроков 2000 года рождения.

Как передает azerisport.com, подопечные Вугара Мамеда встречались со сверстниками из Уэльса. Матч завершился крупной победой Азербайджана – 3:0. Голы на свой счет записали Турал Байрамов, Эмиль Гасымов и Эльнур Ибрагимов.

Последний матч в своей группе сборная Азербайджана проведет 10 мая против хозяев турнира, команды Словакии. (АФФА)