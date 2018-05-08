301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Азербайджан крупно обыграл Уэльс

8 Мая 2018 16:40
Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-19) провела второй матч на международном турнире в Словакии среди команд, составленных из игроков 2000 года рождения.
Как передает azerisport.com, подопечные Вугара Мамеда встречались со сверстниками из Уэльса. Матч завершился крупной победой Азербайджана – 3:0. Голы на свой счет записали Турал Байрамов, Эмиль Гасымов и Эльнур Ибрагимов.
Последний матч в своей группе сборная Азербайджана проведет 10 мая против хозяев турнира, команды Словакии. (АФФА)

Просмотрено: 423

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

«Серебряные» парни Азербайджана

«Серебряные» парни Азербайджана

Перфоманс фанатов Карабаха и победа Нефтчи

Перфоманс фанатов Карабаха и победа Нефтчи

Габала проверила Кешлю к финалу Кубка

Габала проверила Кешлю к финалу Кубка

все фото

Фотосессия

Валерия Коротенко. Часть I Валерия Коротенко. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Гаджи Алиев и Гиорги Эдишерашвили покорили Каспийск 05 Мая 2018, 21:51
Манолова проиграла финал, Алиев и Эдишерашвили будут бороться за золото 04 Мая 2018, 20:54
Шарифов и Гостиев проиграли финалы ЕВРО, Магомедов стал третьим 06 Мая 2018, 21:40
Нефтчи одержал победу над Карабахом и нагнал Сумгайыт 06 Мая 2018, 20:56
Габала и Кешля подписали мировую, Зире одержал первую победу в 2018-м и обошел Нефтчи 05 Мая 2018, 20:57
Российский борец: Прием борца из Азербайджана стал для меня полной неожиданностью 06 Мая 2018, 12:03
Российская обида, или Как Азербайджан вернул свое место в европейской борьбе 07 Мая 2018, 16:37
Гаджи Алиев целует российский ковер после победы 05 Мая 2018, 21:47
Сумгайыт еле ушел от поражения в Гяндже 04 Мая 2018, 17:56
Летающий Гаджи Алиев 04 Мая 2018, 19:35

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах26195136-962
Габала26137641-2546
Сумгайыт26117833-2940
Нефтчи261241034-2640
Зире26108832-2838
Кешля26671325-3925
Сабаил26651518-3523
Кяпаз26351816-4314

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (6)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image