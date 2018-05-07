Наставник сборной Азербайджана: Футболисты должны повысить и уровень мастерства

7 Мая 2018 18:36

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по футболу (U-19) прокомментировал поражение в стартовом матче международного турнира в Словакии от Венгрии (0:1), передает azerisport.com.

«В турнире участвуют очень сильные команды. Единственный минус – матчи проходят ежедневно. Не будет времени для отдыха и восстановления. Что до игры, то, к сожалению, несмотря на множество голевых моментов, победить мы не сумели. Соперник забил со штрафного, за счет чего и победил. Но радует, что у наших ребят есть желание. Верю, что в следующих матчах мы покажем еще лучшую игру и добьемся положительных результатов. Также, мы должны повысить и уровень мастерства», - заявил Мамед. (АФФА)