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Анар Назиров: Сегодня я буду болеть за Карабах

6 Мая 2018 18:03
Вратарь «Зире» Анар Назиров заявил, что намерен болеть за «Карабах» в сегодняшнем матче с «Нефтчи».
Как сообщает azerisport.com, Назиров сначала отметил победу своего клуба над «Сабаилом» (1:0) в 26-м туре Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.
«Нам очень важна была победа, и я рад выигрышу. Мы хорошо играли до сих пор, бились на поле, и могли удержать победу при счете 1:0. Но потом провели столько игр без побед. Мы хотим выйти в еврокубки, хотя не все зависит от нас. Из конкурентов отмечу «Сумгайыта», у которого шансы предпочтительнее. А сегодня я буду болеть за «Карабах», - заявил Назиров.

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