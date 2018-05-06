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Вахыт Оразсахедов: Иногда в голевых эпизодах мне просто не везет

6 Мая 2018 15:10
Форвард «Сабаила» Вахыт Оразсахедов прокомментировал поражение в матче 26-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу от «Зире» (0:1), передает azerisport.com.
«Соперник сумел реализовать свой момент, в отличие от нас. Возможно, по этой причине мы и проиграли. Поздравлю «Зире» с победой. Была она заслуженной или нет – не важно, так как соперник боролся. Что могу сказать по поводу эпизода, когда мог остаться лицом к лицу с вратарем «Зире», но меня остановили? Главный судья сказал, что я потерял уже контроль над мячом. Однако я считаю, что добежал бы до мяча раньше защитника и только из-за нарушения правил остался на газоне.
Не могу сказать, почему именно не получается забить. Я продолжаю свою работу, а выпускать меня в стартовом составе или нет – это решает главный тренер Самир Алиев. Иногда в голевых эпизодах мне просто не везет. Всегда надеемся на лучшее, и я надеюсь, что все наладится и в оставшихся двух матчах я сумею забить», - заявил Оразсахедов. 

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