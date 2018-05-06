Габала гарантировала себе путевку в Лигу Европы

6 Мая 2018 00:10

«Габала», сыграв вничью в 26-м туре Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу с бакинской «Кешлей» (1:1), обеспечила себе путевку в квалификацию Лиги Европы на новый сезон.

Как передает azerisport.com, за два тура до финиша сезона в TПЛ «радары» набрали 45 очков, и уже точно не опустятся ниже 3-й строчки, которую занимает «Сумгайыт» (40 очков). В случае, если «химики» выиграют обе оставшиеся встречи, а «Габала» проиграет, они все равно не сумеют обойти их, так как «радары» имеют преимущество в личных встречах.