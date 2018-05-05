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«У Рашада нормальный рост, как у Наваса или Акинфеева»

5 Мая 2018 14:46

Тренер вратарей молодежной сборной Азербайджана по футболу Фаик Азизов поделился своим мнением о конкуренции голкиперов в бакинском «Нефтчи», где помимо Салахата Агаева, играет также сын специалиста – Рашад Азизли.

«После матча против «Габалы» Тарлан Ахмедов сказал, что даст шанс Салахату Агаеву, и он будет играть. И он проявил себя неплохо в матче против «Зире», команда выиграла 3:0. Он же сыграл и в следующем матче чемпионата. Оба вратаря хотят показать себя главному тренеру, это очень хорошо.

Рашад все прекрасно понимает. К тому же, Гурбан Гурбанов не стал бы звать его в сборную просто так.

Не сказал бы, что у Рашада есть проблема с ростом. 185 см – нормальный рост для вратаря. У Кейлора Наваса и Игоря Акинфеева такой же рост. Камран Агаев тоже недалеко ушел – 186-187. У высоких вратарей бывают проблемы с игрой внизу», - сказал он в интервью azerisport.com.


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