Нидал Ферхатович: Карабах показывает фантастический результат

2 Мая 2018 00:10

Бывший форвард азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Нидал Ферхатович прокомментировал azerisport.com очередное чемпионство «скакунов».

«Слежу за чемпионатом Азербайджана, особенно, за «Карабахом». То, что команда пятый раз подряд стала чемпионом станы, является отличным результатом. Думаю, «Карабах» показывает фантастический результат. Я горжусь ими. Эта команда сейчас довольно сильная, потом и становится лучшей несколько лет подряд. Но считаю, что другим азербайджанским клубам нужно усиливаться, приглашать хороших футболистов и дать бой «Карабаху». И что с «Нефтчи»? Вашему чемпионату пойдет на пользу, если и эта команда снова станет сильной.

Думаю, «Карабах» вновь будет бороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Но будет очень тяжело, ведь, как вы знаете, систему квалификации усложнили. У агдамского клуба много сильных игроков в составе. О моем соотечественнике Ибрахиме Шехиче могу сказать только приятные слова. Он и голкипер отличный, и человек прекрасный. В сборной Боснии и Герцеговины он показывает, что сильный вратарь. Считаю его лучшим кипером в чемпионате Азербайджана», - заявил Ферхатович.