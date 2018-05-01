Пардис Фарджад-Азад: В нашей игре поменялись пару мелких вещей, и это пошло на пользу

1 Мая 2018 17:42

Нападающий азербайджанского футбольного клуба «Кешля» Пардис Фарджад-Азад поделился мнением с azerisport.com касательно последних результатов команды.

«Можно сказать, что мы пришли в себя. Я бы сказал, что в нашей игре поменялись пару мелких вещей, и это пошло нам на пользу. Не могу сказать, играли бы мы на высокие места, будь у нас нынешний состав с начала сезона. Но могу сказать, что мы точно были бы выше нынешнего места. Победили в двух последних матчах с «Зире» и «Нефтчи», а впереди ждет встреча с «Габалой» на выезде, где всегда непросто. Несмотря на это, хотим победить и продлить свою положительную серию.

Не скажу, хорошо ли это или плохо, что мы сыграем с «радарами» до финала Кубка. В любом случае, матчи чемпионата отличаются от кубковых. Тем более, что это будет финал.

В последнее время отличную игру показывает Сезар Меза Колли. Я знал, что он хороший игрок, но даже с учетом этого не верил, что настолько хорошо будет играть. Ведь до перехода к нам он более полугода не играл. Однако теперь он показывает класс. С ним и вправду легко играется, получаешь удовольствие от этого. Сезар способен играть в любом клубе Азербайджана.

Что касается моего будущего, то есть некоторые предложения, но пока о них не думаю. Мой контракт рассчитан до июня. Но пока впереди матчи чемпионат и финал Кубка. Приму решение после завершения сезона», - заявил Фарджад-Азад.