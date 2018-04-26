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Несколько потерь Зире перед Карабахом

26 Апреля 2018 19:37

Бакинский «Зире» продолжает подготовку к матчу 25-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против агдамского «Карабаха».

Как сообщает azerisport.com, в строй вернулся хавбек «орлят» Александр Дедов, который сможет принять участие в предстоящей встрече. Пошли на поправку дела и у Джозефа Баума, но он пока испытывает проблемы с игровой практикой.

Йован Крнета, Александр Шемонаев, Садио Тоункара и Ричард Гадзе все еще залечивают свои травмы.

Также встречу пропустит Милан Джурич, у которой перебор желтых карточек.


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