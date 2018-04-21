«Новички не сумели сполна заменить ушедших»

21 Апреля 2018 18:27

Тренер «Зире» Эльнур Чодаров прокомментировал поражение в матче 24-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу от «Кешли» (1:2), передает azerisport.com.

«В первом тайме ребята хоть и не полностью, но выполнили установки. Во втором же мы пропустили два гола из ничего. Очень старались, но изменить счет в свою пользу не сумели. До перерыва у нас было еще два хороших шанса забить, как и после него. Хотя команда уже 10 матчей не выигрывает, руководство оказывает нам поддержку. Это придает нам сил. Зимой в составе произошел ряд изменений в составе, однако новички не сумели сполна заменить ушедших», - заявил Чодаров.