Милан Джурич: В каждом матче мы больше боремся не с соперником, а с судьями

21 Апреля 2018 14:08

Защитник «Зире» Милан Джурич поделился с azerisport.com своим мнением о предстоящем матче Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Кешли» и вспомнил о матче с «Нефтчи».

«Мы хотели заработать очки в матче с «Нефтчи». Думаю, что действовали неплохо. До красной краточки, во всяком случае, точно. В пользу гостей судья назначил такой пенальти… Там ничего не было. Не было матча, чтобы судьи нам не принесли вреда. Нам приходится больше бороться с ними, нежели с соперниками. После того, как наш игрок получил красную карточку, судья начал нормально работать. До того момента чуть ли не у всей нашей команды было по «горчичнику». Когда такое повторяется в каждом матче, играть очень сложно.

Мы на каждый матч выходим ради победы. Так будет и в предстоящей встрече с «Кешлей». Не обращаем внимания на соперника. Наша главная задача – победить.

Что касается инцидента с болеьщиками, то Айхан Аббасов не заслуживал такого отношения. Мне кажется, фанаты были не правы. Он смог создать хорошую команду в «Зире». Сначала мы вместе с ним вышли в еврокубки, а теперь можем снова это сделать» - сказал Джурич.