Гол в ворота Азербайджана попал в израильский Топ-10 всех времен

20 Апреля 2018 11:18

Израильские СМИ подготовили десятку лучших голов, забитых национальной командой в официальных матчах.

Как передает azerisport.com, 8-е место занял гол Рони Розенталя, который он забил сборной Азербайджана 16 ноября 1994 года в Трабзоне, где «милли» принимала своих соперников по отборочному турниру ЕВРО-1996.

Розенталю тогда удался чуть ли не 80-метровый проход, он показал прекрасную технику и, обыграв попавшихся на пути соперников, отправил мяч в ворота. Сама встреча завершилась победой израильтян со счетом 2:0.