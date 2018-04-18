Адриан Скарлатаке: Встреча с Сумгайытом – это для нас матч сезона

18 Апреля 2018 12:22

Защитник бакинской «Кешли» Адриан Скарлатаке поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего ответного матча полуфинала Кубка Азербайджана по футболу против «Сумгайыта» (первая игра – 1:0).

«Эта встреча является для нас матчем сезона. Мы полностью готовы к ответной игре. С нетерпением ждем ее старта. Хотим выйти в финал, и в матче с «Сумгайытом» сделаем все, чтобы добиться этого. «Сумгайыт» – очень хорошая команда. Но мы не слабее них. Мы можем добиться желаемого результата. Главное – выйти в финал. И не так важно, кто станет нашим соперником в решающем матче Кубка. Так что об этом даже не задумываемся пока», - заявил Скарлатаке.